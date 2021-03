Salzburger Hüttenwirte schlagen Alarm: Der Müll auf den Bergen wird immer mehr

Manche gedankenlosen Skitourengeher und Wanderer lassen oft zum Ärger von Hüttenwirten und Naturschützern ihre Abfälle zurück.

Angela Viehauser, Hüttenwirtin der Latschenalm in Gaißau-Krispl musste im Internet ihrer Verärgerung Luft machen: "Ich möchte mich für die zahlreichen Gäste bedanken, die trotz Betretungsverbots unsere Hütte als Rastplatz aufgesucht haben. Danke für all den Müll, Hundegacki-Sackerl, Zigarettenstummeln, Bierkapseln, leere Dosen und Verpackungen, die auf der Terrasse, beim Eingang zum Keller und sogar in den Altfetttonnen vergessen wurden. Aber wir räumen das schon wieder weg - wir sind ja Dienstleister."

Mit ihrer Kritik steht die ...