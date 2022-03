Salzburger Impfbus rollt in den (vorläufigen) Ruhestand

Der Salzburger Impfbus ist am Samstag nach seinem vorerst letzten Halt beim Salzburger Europark bis auf weiteres außer Betrieb genommen worden. Die mobile Impfstation des Roten Kreuzes, in der insgesamt 50.000 Impfdosen verabreicht wurden, war 241 Tage lang im Einsatz und zwischenzeitlich in zwei Fahrzeugen untergebracht gewesen. Insgesamt wurden mit dem Impfbus 641 Stationen im ganzen Bundesland bedient.

SN/robert ratzer Hat (vorerst jedenfalls) ausgedient: der Salzburger Impfbus.