Salzburger Impflotterie: Halleiner Kellnerin gewinnt ein Elektroauto

Genau 96.413 Personen haben an der im Vorjahr ausgeschriebenen Impflotterie der Salzburg AG teilgenommen. Jetzt gibt es die ersten Preisträger.

Gemeinsam mit Landeshauptmann und Aufsichtsratsvorsitzenden Wilfried Haslauer und Salzburg AG-CEO Leonhard Schitter wurde das E-Auto, ein VW ID3, an Franziska Eisinger übergeben. Die 35-jährige Kellnerin aus Bad Dürrnberg, die in einem Gasthaus in Hallein arbeitet, wurde von der Salzburg AG so zitiert: "Ich kann mein Glück kaum fassen. Ich teile mir nämlich mit meiner Mutter ein Auto, das schon sehr in die Jahre gekommen ist. Mit dem neuen VW ID3 wird jetzt vieles einfacher werden."

Neben dem Hauptgewinn wurde als 2. Preis eine Photovoltaik-Anlage verlost, die an Beatrix Glachs-Kozel aus Hallein geht. Den 3. Preis, eine Luft-Wärmepumpe, erhält Martina Hammerschmid aus St. Martin bei Lofer.

Darüber hinaus konnten alle Teilnehmenden 100-mal ein Jahr gratis CableLink Internet, 100 Gutscheine für ein Jahr Gratisstrom sowie 100 E-Ladekabel gewinnen. Alle Preisträgerinnen und Preisträger werden dieser Tage über ihren Gewinn informiert.

Teilnahmeberechtigt waren alle Salzburgerinnen und Salzburger, die sich im Zeitraum vom 1. Jänner 2021 bis zum 31. Dezember 2021 (1., 2. oder 3. Stich) impfen haben lassen und über 18. Jahre alt waren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Salzburg AG waren ausgenommen.