Salzburger in Argentinien wegen Drogenschmuggels in Haft

Ein Österreicher - angeblich ein 40-jähriger Salzburger - sitzt laut einem Bericht der Kronenzeitung wegen Schmuggels einer großen Menge von Suchtgift in Argentinien in Untersuchungshaft. Das Außenministerium teilte am Freitag den SN auf Anfrage mit, dass es sich "bei dem Inhaftierten um einen österreichischen Staatsbürger" handelt.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.

Die Österreichische Botschaft in Buenos Aires, so heißt es in der Stellungnahme des Außenministeriums weiter, "steht seit der Verhaftung des Mannes Mitte Februar mit dem Inhaftieren, dessen Rechtsanwälten und den Angehörigen in Österreich in Kontakt". Wie bei Verhaftungen von Österreichern im Ausland üblich, leiste man "konsularische Unterstützung", etwa im Rahmen von Haftbesuchen und bei der Suche nach rechtlichen Vertretern. Konkret sei der Salzburger im Februar mit fast acht Kilo Drogen im Gepäck auf dem Flughafen Ezeiza, der im Ballungsraum der Hauptstadt Buenos Aires liegt, festgenommen worden. Der Mann, laut Medienberichten hauptberuflich Discjockey (DJ), war aus den Niederlanden nach Südamerika gereist. Fahnder hatten demnach nach seiner Ankunft in Argentinien im doppelten Boden seines Koffers drei Pakete mit Methamphetamin entdeckt. Dabei handelt es sich um eine synthetisch hergestellte Substanz mit stark stimulierender Wirkung. Mit der Menge des "Drogenpulvers" könne man rund 30.000 Stück Ecstasy-Tabletten herstellen. Medienberichten zufolge sei der Österreicher nach Südamerika gereist, um dort auf elektronischen Musikfestivals "aufzulegen". Die argentinischen Behörden sollen davon überzeugt sein, dass der Salzburger Komplizen hat. Ein Haftrichter habe im Fall des im Gefängnis sitzenden mutmaßlichen Drogenschmugglers eine Kaution von umgerechnet 220.000 Euro festgesetzt.