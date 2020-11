Salzburger in Klagenfurt erschossen: Freund des Opfers telefonierte mit Verdächtigem

Der 39-Jährige lag in einer Wohnung, wo er seine Pistole an den Tatverdächtigen verkaufen wollte. Der sitzt in U-Haft und spricht von einem "Unfall". Gegenüber dem Freund des Opfers machte er falsche Angaben.

SN/APA/GERD EGGENBERGER Tatort Klagenfurt: Der Salzburger wurde in einer Wohnung im Stadtteil Fischl gefunden.