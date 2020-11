Salzburger in Klagenfurt erschossen: Mordverdächtiger ist mehrfach vorbestraft

Der 37-jährige Klagenfurter, der einen Salzburger in seiner Wohnung erschossen haben soll, wurde unter anderem wegen Raubes verurteilt.

Nach dem mutmaßlichen Mord an einem 39-jährigen Salzburger ist der Tathergang weiter offen. Wie berichtet, wurde der Mann am Freitag in der Wohnung eines 37-jährigen Klagenfurters gefunden. Todesursache war ein Schuss in den Hinterkopf. Die bekannten Informationen deuten darauf hin, dass ein aus dem Ruder gelaufenes Waffengeschäft Auslöser für die Tat im Stadtteil Fischl gewesen sein könnte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es zu einem Streit gekommen war. Aufschlüsse sollen ein ballistisches und ein toxikologisches Gutachten bringen. Über den ...