Salzburger in Klagenfurt erschossen: Verdächtiger fuhr mit dem Auto des Opfers zur Polizei

Das sagt Opferanwalt Stefan Rieder, der die Lebensgefährtin des Verstorbenen vertritt. Eine Tatrekonstruktion könnte neue Erkenntnisse über den Ablauf bringen.

Mit "tiefer Bestürzung und Fassungslosigkeit" reagierte eine Krampuspass aus dem Pongau auf den Tod jenes 39-jährigen Salzburgers, dessen Leiche am Freitag in einer Klagenfurter Wohnung gefunden worden war. Auf der Facebook-Seite veröffentlichte die Pass zwei Bilder, die das Opfer als Nikolaus zeigen.

Der passionierte Jäger und Sportschütze war am Mittwoch nach Klagenfurt gefahren, um seine Sig Sauer P320 an einen 37-Jährigen zu verkaufen, der sich auf das Inserat in einer Online-Gebrauchtwaffenbörse gemeldet hatte. Das Geschäft dürfte aus dem ...