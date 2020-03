14 Tage in Quarantäne können lang und qualvoll werden. Das musste auch der Salzburger Unternehmer Patrick Knittelfelder erfahren.

Patrick Knittelfelder, 50-jähriger Salzburger Gastronom und Leiter der Home Mission Base in Salzburg, sitzt seit zehn Tagen in einer 14-Quadratmeter-Wohnung wegen des Coronavirus in Quarantäne. Es sei eine leidvolle, wie auch inspirierende Zeit, sagt er.

Wie kam es ...