Salzburger Intensivpfleger wurde auf Straße zum Lebensretter

Bernhard Hufnagl, Intensivpfleger von Beruf, half sofort, als er am Freitagnachmittag nahe Hallein einen regungslos auf der Straße liegenden Autofahrer wahrnahm.

"Eigentlich waren meine Frau und ich am Freitagnachmittag mit der Vespa zum Baden an der Taugl unterwegs", erzählt Bernhard Hufnagl. Der 38-Jährige aus der Stadt Salzburg ist im Brotberuf Diplomkrankenpfleger und seit acht Jahren Intensivpfleger am Salzburger Uniklinikum.

Pfleger wollte Baden fahren - doch es kam ganz anders

Doch dann kam alles ganz anders: Unweit von Hallein sieht Hufnagl auf der Gegenfahrbahn der Salzachtal-Straße (B 159) ein Auto stehen, beim Pkw liegt ein Mann auf dem ...