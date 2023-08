Für unseren S-Pass Sommer-Scout Johannes und seine Freunde war der Fuschlsee eine perfekte Möglichkeit sich an heißen Sommertagen abzukühlen. Nicht nur das Schwimmen im See, das Entspannen im Schatten des Fuschlseebads, sondern auch das Stand-Up-Paddeln (SUP) machten jede Menge Spaß! Tipp: Mit dem Gutschein in der S-Pass App können sich S-Pass Besitzer/-innen ein SUP bei der SUP-Box ermäßigt ausleihen.



Das Video dazu gibt es auf Instagram: