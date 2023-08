Bei perfektem Wetter erkundete unser S-Pass Sommer-Scout Johannes, gemeinsam mit seinen Freunden Lorenz und Johannes den Bikepark in Saalbach. Mit der Gondel ging es rauf auf den Berg, mit dem Mountainbike durch Wiesen und Wälder, über Schanzen und Hügel wieder runter. Aufgrund der großen Auswahl an Trails, war für jeden Schwierigkeitsgrad was dabei. Tipp: Mit dem "S-Pass" gibt es die Bergfahrt in Österreichs größer Bikeregion zum ermäßigten Preis.

Das Video dazu gibt es auf Instagram: