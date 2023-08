Die Sommer-Scouts on Tour.

Dieses Mal ging es für die S-Pass Sommer-Scouts in den Virtual Escape Room in Salzburg. Ausgestattet mit Controller und VR-Brille machten sie sich auf zur Reise in den Dschungel, überwanden Hindernisse, trafen Tiere und lösten Rätsel. Tipp: Mit dem S-Pass, der Salzburger Jugendkarte, erlebt ihr das Dschungel Quest und weitere VR-Abenteuer mit Ermäßigung.



Das Video dazu gibt es auf Instagram: