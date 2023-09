Salzburger Jugendliche kapern Autos für gefährliche Spritztouren - keine Einzelfälle

Unbefugter Gebrauch von Pkw für nächtliche Spritztouren - im Vorjahr wurden im Land Salzburg 63 derartige Fälle zur Anzeige gebracht. Am 7. und 8. September wird nun am Landesgericht Salzburg fünf Burschen der Prozess gemacht; das Quintett soll unter anderem in unterschiedlicher Konstellation an die zehn Mal mit fremden unversperrten Autos durchs Land gedüst sein - in teils hochriskanten Fahrten.

BILD: SN/APA/HERBERT NEUBAUER Symbolbild.