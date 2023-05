Salzburger Jungautorin reiste erstmals zur Leipziger Buchmesse

Die Autorin Anna Maria Stadler war vor Kurzem zum ersten Mal bei der Leipziger Buchmesse zu Gast. Die Stadt Nachrichten haben mit ihr über ihre Erfahrungen und ihr Leben als Jungautorin gesprochen.

"Mir war es wichtig, dass ich das Buch angehe, bevor ich 30 werde", erzählt die 31-jährige Salzburger Autorin, Künstlerin und Kulturarbeiterin Anna Maria Stadler. 2022 veröffentlichte die mit ihrem Partner in der Altstadt "an der Grenze zum Tumult" lebende Autorin ihren Debütroman "Maremma" beim Salzburger Jung & Jung Verlag und erntete super Kritiken. In Folge landete Stadler auf der Shortlist des Debütpreises beim Österreichischen Buchpreis und wurde vor Kurzem erstmals zur Leipziger Buchmesse eingeladen.

Erste Buchmesseerfahrung als Jungautorin in Leipzig

"Das Messegelände an sich fand ich extrem erschlagend", erklärt Stadler. "Einfach, wie viel dort parallel passiert, wie viele Menschen dort sind und auch die vielen Bühnen und die Lesungen, die dort parallel stattfinden. Und dann wird man von einer Menschentraube von der einen Verlagskoje in die nächste gedrängt." Die Tage in Leipzig waren für sie als Debütautorin zwar anstrengend, aber auch sehr spannend. Dabei haben ihr das Programm vom Gastland Österreich mit den kuratierten österreichischen Kurzfilmen und die verschiedenen Literaturveranstaltungsorte innerhalb Leipzigs besonders gut gefallen. Bei der Langen Leipziger Lesenacht hatte sie Glück und las aus ihrem Roman "Maremma" in der Moritzbastei. "Das war total angenehm, weil das eine viel konzentriertere Atmosphäre war. Da wurde einfach die Tür zugemacht und dann ging das auch akustisch." Auf dem Messegelände hätte sie sich das Lesen, umgeben von Messeständen und Menschenmassen, um einiges strapaziöser vorgestellt. Insgesamt sei Leipzig eine sehr positive Erfahrung gewesen.

Stadler wuchs als Ältestes von vier Geschwistern in Parsch und später in Oberndorf auf. Für die Schule sei sie jedoch immer nach Salzburg gependelt. Ihr Traumberuf als Kind habe immer zwischen Lehrerin und Schriftstellerin gewechselt "und dann bin ich eigentlich beides geworden", erzählt sie lachend. Nach ihren Lehramtsstudien in Germanistik und Bildnerischer Erziehung in der Bildhauereiklasse am Mozarteum unterrichtete sie bis 2020 am BRG und WRG in Nonntal. Seitdem sei es beruflich ein "Stückerlwerk" wie bei vielen in der Kulturbranche. Dabei habe sie Glück gehabt, dass sie für vier Jahre eine Halbzeitstelle am Fachbereich Wissenschaft und Kunst an der Universität im Zuge ihres Doktorats im Fachbereich Komparatistik innehatte.

Arbeiten zwischen Kunst, Literatur und Theorie

Stadlers Arbeiten bewegen sich zwischen Literatur, Theorie und bildnerischer Kunst. Bei ihrem kreativen Schaffensprozess bringt das auch Vorteile mit sich. "Ich sammle Material oder notiere mir, was alles für Ideen kommen, und dann gibt es immer wieder einen Moment, wo ich mich hinsetze und mir anschaue, was kann ich daraus machen. Dann entscheide ich meistens auch das Medium." Dabei arbeite sie mit allen Medien gleich gern, jedoch begleite sie das Schreiben schon seit der Schulzeit. Ernsthaft sei es jedoch erst während des Studiums geworden, als sie verschiedene Texte bei Wettbewerben und Literaturmagazinen einreichte. Die damals gemachten Erfahrungen seien auch für die spätere schriftstellerische Tätigkeit sehr hilfreich gewesen.

Ein Roman über Freundschaft, Annäherung und Entfremdung

"Maremma" erzählt die Geschichte mehrerer seit ihrer Kindheit befreundeter junger Erwachsener, die trotz der sich abzeichnenden Auseinanderentwicklung regelmäßig Urlaub auf einem Campingplatz in Mittelitalien machen. Innerhalb der sich ständig wandelnden Landschaft treten die Figuren miteinander in Beziehung, wandelnd zwischen Entfremdung und Annäherung, was beim Lesen eine Atmosphäre zwischen äußerlich wirkender Ruhe und innerlicher Unruhe hinterlässt. Die sumpfige Landschaft am Rand der Wildnis zwischen Meer und Land spiegelt die inneren Vorgänge der Icherzählerin und strukturiert zudem die einzelnen Kapitel mithilfe dort vorkommender geologischer Formationen.

Maremma sei eigentlich eine angenehme Urlaubsregion. "Ich habe sie ganz anders erlebt, als sie im Buch beschrieben ist", so Stadler. Die Region in Mittelitalien sei jedoch durch ihre lange Unzugänglichkeit ein ideales Motiv für den Roman gewesen.

Auf die Frage, worauf man sich beim neuen Buchprojekt freuen könne, antwortet Stadler noch ausweichend. "Ich bin gerade in der Phase, in der ich Material sammle und ich noch nicht sagen kann, in welche Richtung es genau gehen wird." Klar ist jedoch, dass noch weitere Projekte der Autorin folgen werden.