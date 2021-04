Salzburger Justizanstalt ist randvoll: Häftlinge wurden nach Oberösterreich verlegt

Das Gefängnis in Puch-Urstein ist seit Längerem stets voll, ja teils überbelegt. Zwei der Gründe dafür: große Tätergruppen, die auf einen Schlag in U-Haft kommen und eine Komplizentrennung nötig machen, sowie generell weniger Haftplatzkapazität wegen Corona.

Die Justizanstalt Salzburg, angesiedelt in Puch-Urstein, hat eine offizielle Belagskapazität von maximal 227 Haftplätzen. "Seit Längerem schon sind wir ständig voll belegt. Und an manchen Tagen sogar überbelegt - so hatten wir beispielsweise erst am vergangenen Freitag einen Häftlingsstand von 233", betont Oberst Dietmar Knebel, schon seit vielen Jahren Gefängnisleiter von Österreichs wohl modernster Haftanstalt. Die Konsequenz aus der enormen Auslastung: In den vergangenen Wochen mussten Häftlinge in andere Gefängnisse verlegt werden - konkret in die Justizanstalten Wels, Ried, Linz ...