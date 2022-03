Salzburger Katastrophenhelfer Anton Voithofer im Einsatz an der ukrainischen Grenze

Nach der Entsendung des IT-Experten Nikolaus Czepl geht nun ein weiterer Katastrophenhelfer des Roten Kreuzes in den Auslandseinsatz an die ukrainische Grenze. Anton Voithofer jun. ist Notfallsanitäter mit großer Erfahrung in Auslandseinsätzen. In Ungarn wird er die medizinische Versorgung geflüchteter Menschen unterstützen.

SN/rotes kreuz salzburg Landesrettungskommandant Anton Holzer (l.) und Katastrophenhelfer und Notfallsanitäter Anton Voithofer jun. vor dessen Abreise