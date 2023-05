Salzburger "Katzenklospielplatz" mutierte zu "wunderbarem Vorgarten"

Die Erinnerung an den deprimierendsten Spielplatz des Jahres 2021 ist noch nicht verblasst. Nun erregen dort zwei Bäume Aufmerksamkeit.

Zwei Feldahorne stehen jetzt vor dem Gebäude – „viel zu knapp an das Haus gesetzt“.

Über die Grenzen Salzburgs hinaus erntete im Mai 2021 der von Beton umrahmte "Katzenklospielplatz" vor einem neu errichteten Wohn- und Geschäftshaus in der Hübnergasse im Salzburger Stadtteil Riedenburg Kritik und Spott. Gespickt mit bissigen Kommentaren machten in den sozialen Medien Fotos von der mickrigen Sandspielfläche die Runde. Neben einem Stromkasten wartete dort auf wenigen Quadratmetern ein einsames Schaukelpferd vergeblich auf Kinder. Noch dazu liegt das Haus an zwei Straßen.