Salzburger Klima-Wettbewerb: Jugendliche bringen Schulklassen zum Blühen

Die "Salzburg Climate Challenge" ließ auch die 3a der Mittelschule Golling aktiv werden. Eines der Ergebnisse ist eine üppige Pflanzenwand.

In der 3a der Mittelschule Golling liegt der Duft von Kräutern in der Luft. Er entströmt der Pflanzenwand, die alle 24 Schülerinnen und Schüler mit vereinten Kräften gestaltet haben. In den Töpfen gedeihen Rosmarin, Thymian und Minze. Außerdem haben die Jugendlichen Garten- und Zimmerpflanzen eingetopft und in Hängeampeln an einem mit Schnüren bespannten Holzrahmen befestigt. Als optische Draufgabe baumeln an dem Regal Flaschen mit Fliederblüten. Seit Freitag schmückt die grüne Oase die Wand zwischen der Klassentür und der Tafel.

...