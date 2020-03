Das Universitätsklinikum schafft eine ganze Station für Personen, die an dem neuen Virus erkrankt sind. Sorgen bereiten Lieferengpässe.

Am Freitag wurden in Salzburg drei weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Unter anderem ein eineinhalbjähriges Kind in der Stadt Salzburg, dessen Mutter am Vortag positiv getestet wurde. Somit gibt es in Salzburg bisher 23 bestätigte Fälle. Derzeit ist ...