Salzburger können Haustiere in der Natur bestatten lassen

Auf zwei Naturfriedhöfen von paxnatura in Salzburg und Kärnten finden nun auch Hunde, Katzen und andere Haustiere die letzte Ruhe.

Rund tausend Bestattungsplätze vergibt das vor elf Jahren von Unternehmer und Landesjägermeister Maximilian Mayr Melnhof in Grödig gegründete Naturbestattungsunternehmen paxnatura jedes Jahr. 70 Prozent davon sind Vorsorgeverträge, die zu Lebzeiten abgeschlossen werden. Auf sechs Standorten in Salzburg, Kärnten und Niederösterreich betreut paxnatura auf rund 20 Hektar unterschiedliche Natur- und Waldfriedhöfe.

Ab sofort bietet das Unternehmen auch Tierbestattungen an. Der Bedarf ist groß. "Das Thema beschäftigt uns schon lange, von Beginn an haben Kunden diesen Wunsch an uns herangetragen", ...