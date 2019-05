Salzburger Krimiautor bei Busunfall in Schallmoos schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat am Donnerstagabend der Salzburger Krimi-Autor, Kabarettist und frühere ORF-Redakteur Manfred Baumann (62) bei einem Verkehrsunfall in der Schallmooser Hauptstraße in der Stadt Salzburg erlitten. Einem ORF-Bericht zufolge kam er gerade von einer Theaterprobe.

SN/fmt pictures Die Unfallstelle an der Schallmooser Hauptstraße.