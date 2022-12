Salzburger Kriminalisten klärten Serie von Taschendiebstählen

Zwei Frauen und ein Mann sollen für 19 Taschendiebstähle verantwortlich sein. Das Salzburger Landeskriminalamt kamen den drei Rumänen auf die Spur. Sie wurden nun festgenommen.

Salzburger Kriminalisten gelang es, eine Taschendiebstahlsserie zu klären, heißt es in einer Aussendung der Polizei Salzburg. Durch umfassende Ermittlungen seien einem rumänischen Ehepaar und einer weiteren 47-jährigen Mittäterin insgesamt 19 Taschendiebstähle nachgewiesen worden.

Die Diebstähle ereigneten sich im Zeitraum von Dezember 2020 bis Juli 2022 größtenteils in der Stadt Salzburg und Graz. Im Zuge einer Fahndung nahmen Grazer Polizisten im Juli 2022 die 47-jährige Rumänin fest. Im November 2022 wurde schlussendlich das rumänische Ehepaar in München festgenommen. Diese befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Gesamtschadenshöhe liegt im fünfstelligen Bereich.