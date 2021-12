Salzburger Künstler sammelt für Familien in Afghanistan

Seine Grafiken wurden in einem afghanischen Dorf zu Motiven für Teppiche aus Filz. Nun startet Künstler Drago Druškovič für die in Not geratenen Familien eine Hilfsaktion.

Mit Sorge verfolgt der in Salzburg beheimatete Künstler Drago Druškovič das Geschehen in Afghanistan, seit die militant-islamistischen Taliban vor vier Monaten die Macht übernommen haben. Das Land ist wirtschaftlich ruiniert, auch wer arbeitet, bekommt derzeit keinen Lohn. Frauen, die oft allein für ihre Familie sorgen, dürfen nicht mehr arbeiten. In vielen Regionen herrscht bereits eine Hungersnot, dabei hat der Winter gerade erst begonnen. Dazu kommt, dass Afghanistan im Sommer von einer Dürre heimgesucht wurde. Nach Angaben der UNO ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr in der Lage, sich aus eigener Kraft zu ernähren. Das Gesundheitssystem ist kollabiert.

"Ich fühle mich verpflichtet, den Menschen zu helfen", sagt Druškovič. Seine Gedanken weilen bei den Familien in einem Dorf an der turkmenischen Grenze in Nordafghanistan, rund 200 Kilometer von Masar-e-Scharif enfernt. Ein Kunstprojekt von Druškovič ist eng mit dem Dorf verwoben. In einer Werkstätte sind dort zwischen 2014 und 2016 mehr als 60 von Hand gefertigte Filzteppiche, sogenannte Namad, entstanden. Als Vorlage dienten dem afghanischen Meister und seinen Helferinnen, allesamt Frauen aus dem Dorf, bunte Radierungen von Druškovič. Der 1950 in Klagenfurt geborene Künstler slowenischer Abstammung fühlt sich eng der Philosophie des Yoga verbunden, uralte fernöstliche Kulturen sind für ihn Quelle der Inspiration.

Die meisten der in Afghanistan gefertigten Teppiche sind nach mehreren Ausstellungen verkauft, die verbliebenen bietet Druškovič nun an, um Spenden für die Familien in dem Dorf zu sammeln. "Die Teppiche kosten 1200 Euro, ich verkaufe sie jetzt je nach Größe um 300 oder 400 Euro." Außerdem hat Druškovič von drei Werken Reproduktionen anfertigen lassen (siehe Kasten). Der Verkaufserlös kommt zwölf bis 15 Familien aus dem Dorf zu Gute.

"Mit 50 Euro kann eine Familie mit drei bis fünf Kindern einen Monat lang leben", sagt der mit Druškovič befreundete Münchner Tomas Schmidt, der die Hilfsaktion koordiniert. Er hat im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zwei Jahre lang als Berater in Afghanistan gearbeitet und hatte den Kontakt zu der Teppichwerkstatt geknüpft. Schmidt spricht Farsi und steht regelmäßig mit dem Fahrer in Kontakt, der die Aufträge an die Werkstatt übermittelt und die Teppiche geliefert hat. Schmidt und Druškovič haben bereits privat Geld gespendet. Der Gewährsmann bringt es zu den Familien und dokumentiert die Übergabe. "Wir konnten einem behinderten Buben helfen, der von seiner Großmutter gepflegt wird", schildert Schmidt. Unterstützt wurde auch einem Familie mit zwei Witwen, die sich um drei Kinder kümmern. Eine andere Dorfbewohnerin ist seit einem Bombenattentat Witwe, sie hat eine kleine Tochter und einen Sohn zu versorgen. Mit Hilfe aus Salzburg sollen sie Lebensmittel und Brennholz kaufen können, um über den Winter zu kommen. Schmidt: "Die Preise für Essen haben sich verdreifacht."



Hirschgeist, Papageno und Madonna

Drago Druškovic lebt und arbeitet seit 1970 in Salzburg und Kärnten. Mit seiner Kunst möchte er Bewusstsein und Verständnis für andere Kulturen schaffen.

Um Spenden für Familien in Afghanistan zu sammeln, hat Druškovic je 20 Reproduktionen von drei Werken drucken lassen (40 x 30 cm). Kosten: 50 Euro. Oben der Hirschgeist, die Radierung in der Mitte zeigt Papageno. Unten eine Computergrafik der Madonna. Außerdem verkauft er um 300 bzw. 400 Euro einige der Filzteppiche aus Afghanistan. Bestellungen und Info unter dragoart@gmx.at oder telefonisch unter 0650/82 35 320

Spendenkonto: Bank Austria

AT84 1100 0009 5247 4500

"Afghanistanspende"





SN/drago druscovic Der Hirschgeist ist als Reproduktion (40 x 30 cm) um 50 Euro erhältlich. SN/drago druscovic Papageno ist als Reproduktion (40 x 30 cm) um 50 Euro erhältlich. SN/drago druscovic Die Madonna ist als Reproduktion (40 x 30 cm) um 50 Euro erhältlich.