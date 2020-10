Salzburger Künstler stellt erstmals in Hallein aus

Thorsten Thonhauser zeigt in der Creativ Werkstatt Hallein eine Bilderserie, die sich mit der Metamorphose der Natur beschäftigt.

Ein halbes Leben - so lange ist es her, dass Thorsten Thonhauser (49) als Torwart für den FC Salzburg in der 2. Bundesliga mitmischte. Mit Anfang 20 verschlug es den gebürtigen Bad Ischler dann aber nach Los Angeles. Nach dem Studium der Jazz- und Popularmusik startete er - wieder zurück in Österreich - seine Musikkarriere.

Als Schlagzeuger der Kärntner Indierock-Band Naked Lunch hat er sich ebenso auf einem Album verewigt wie als Trommler der deutschen Hardcore-Band Such a Surge. Gleich fünf Jahre lang saß er für das erfolgreiche Schlagerduo Brunner & Brunner hinter dem Schlagzeug.

Malerei als zweites Standbein

Heute arbeitet Thonhauser hauptsächlich als Studiomusiker, komponiert aber auch seine eigene Musik. Nach Hallein hat es ihn aber als Maler verschlagen. "Das mache ich auch schon seit rund 20 Jahren. Heute ist die Malerei so etwas wie mein zweites Standbein geworden", sagt Thonhauser. In den Räumlichkeiten der Creativ Werkstatt am Schifferplatz ist noch bis 19. November eine Bilderserie zu sehen, die Thonhauser der Metamorphose der Natur gewidmet hat. "Die Ausstellung zeigt, wie die Natur mit Umwelteinflüssen umgeht, wie sie sich anpasst und wie eine solche Metamorphose aussehen könnte", erklärt der Künstler.

Entstanden sind die Werke in seinem Atelier in der Stadt Salzburg. "Ich bin damit erst im Aufbau. Lange Zeit war das eine Privatbeschäftigung. Erst im Vorjahr hatte ich meine erste Vernissage in Elsbethen", sagt Thonhauser. Weitere Ausstellungen hätten folgen sollen. "Das war heuer aber natürlich schwierig."