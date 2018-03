Salzburger Kulinarik-Festival eat & meet ist eröffnet

Das Weinarchiv des arthotel Blaue Gans war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Andreas Gfrerer, Eigentümer des arthotel und Obmann des Altstadt-Verbandes, das zehnte Kulinarik-Festival eat & meet am Donnerstagabend eröffnete.

Der Abend stand unter dem Motto "Who the fuck ist Knigge? Wie wir besser miteinander auskommen". Rund 80 Gäste folgten der Einladung. Der Name Knigge steht für mahnende Worte und erhobene Zeigefinger. Knigge gilt als Schutzpatron der guten Kinderstube. Moritz Freiherr Knigge aber hat die Nase voll vom Maßregeln anderer. Beim Soforthilfeprogramm für die gute Laune erzählte der Adelige warum ein Miteinander so einfach sein kann. Beim anschließenden kleinen Imbiss mit St. Peter Brot, Gänseleberknödel, Backhendl und Mousse au Chocolat konnte auch gleich noch geklärt werden, wie man denn jetzt eigentlich (mit den Fingern) isst.

160 Veranstaltungen stehen bis 31. März auf dem Programm des Kulinarik-Festivals eat & meet. Rund 60 Gastronomiebetriebe, Vinotheken und Buchhandlungen bieten kreative Menüs, spannende Einblicke und vergnügliche Rahmenprogramme an, die sie gemeinsam mit dem Organisationsteam rund um Altstadt-Verband-Geschäftsführerin Inga Horny sowie Falstaff-Redakteurin Ilse Fischer kreiert haben. Heuer stehen Zitrone, Curry & Co im Mittelpunkt.

eat & meet bietet 160 kulinarische Veranstaltungen in Salzburg

Autorin Manuela Rüther spricht im Sternbräu darüber, wie gut bitter zu süß oder salzig passen kann und berichtet aus ihrem Buch "Bitter. Ein fast vergessener Geschmack". Der Goldene Hirsch goes Asia und kombiniert authentisch-traditionell österreichische Küche mit exotischen Aromen. Wo die Zitronen blühen erfahren Interessierte im Weinarchiv des arthotel Blaue Gans. Gastgeber Andreas Gfrerer ent- und verführt seine Gäste gemeinsam mit Bio-Zitrusbauer Michael Ceron, dem Salzburg-Kenner Hans Spatzenegger und der Kulturchefin der Salzburger Nachrichten, Hedwig Kainberger, mit einem mediterranen Menü in den Süden. Zitrone und Curry gibt es den ganzen März im Cafe Bar Glüxfall, am Stand der Bio-Fischzucht Krieg am Grünmarkt, bei Uncle Van und in der Trattoria La Stella. Störfilet in Olivenöl von Walter Grüll mit Buddhas Hand-Zitronen aus Kärnten, Zitronen- und Eierlikör Edition eat & meet der Likör- und Punschmanufaktur Sporer, "my private Curry" und weitere besondere Genüsse können dieses Jahr auch mit nach Hause genommen werden. Erhältlich sind die Spezialitäten u.a. bei Sporer, Azwanger, im Fachl sowie in einigen Restaurants.

Das gesamte Programm von eat & meet lesen Sie hier: www.salzburg-altstadt.at



(SN)