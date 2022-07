Salzburger läuft acht Marathons in acht Tagen

Simon Pfaller läuft eine 23-tägige Wanderung in acht Tagen. Dafür muss er ordentlich Gas geben und mehr als 42 Kilometer pro Tag zurücklegen.

Simon Pfaller wird in der kommenden Woche ins Schwitzen kommen. Seinen Urlaub verbringt er jedoch nicht irgendwo an einem Strand im Süden. Der Salzburger läuft in den kommenden acht Tage bergauf und bergab durch das Salzkammergut. 370 Kilometer und 14.000 Höhenmeter: Das sind die Zahlen des Salzkammergut-BergeSeenTrails, jener Strecke, die Pfaller zurücklegen möchte.

Doch statt der regulären 23 Tage nimmt sich der 40-Jährige nur acht Tage dafür Zeit. Um das zu schaffen, muss Pfaller ordentlich Tempo machen. Eine ...