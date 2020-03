Salzburger Landeskliniken richten ein zentrales Spital für Coronavirus-Patienten ein

Alle Viruspatienten sollen in einem Gebäude auf dem Areal des Salzburger Landeskrankenhauses behandelt werden. Das Messezentrum könnte als Notfallspital für minderschwere Fälle dienen.

Die Zahl der bekannten Erkrankungen am Coronavirus hat sich über das Wochenende mehr als verdoppelt. Am frühen Sonntagabend waren es 56 Fälle. Die Spitäler sorgen für die prognostizierte weitere sprunghafte Ausbreitung des Virus vor. Die Hoheit darüber haben die Salzburger Landesklinken (SALK) bekommen. "Wir haben das Durchgriffsrecht auf alle Spitäler", sagte Sprecher Wolfgang Fürweger. Das betreffe auch die privaten Häuser.

Alle Covid-19-Patienten aus dem Bundesland sollen am Areal des LKH behandelt werden. Das Haus D wird zur zentralen Klinik umfunktioniert. Ärzte sollen aus anderen Spitälern zusammengezogen bzw. untereinander nach Bedarf verteilt werden. Pflegepersonal aus stillgelegten Rehaeinrichtungen soll aushelfen. Bei zu befürchtenden Tausenden Patienten gingen die Überlegungen "soweit, dass wir im Messezentrum ein Notfallspital für minderschwere Fälle einrichten", sagte Fürweger.

Mit der medizinischen Koordinierung ist Richard Greil beauftragt worden. Der Primar der III. Medizin des Salzburger Uniklinikums und Leiter des internen SALK-Krisenstabs hatte in den vergangenen Tagen als oberste Priorität ausgegeben: keine Coronavirus-Infektionen unter der Spitalsbelegschaft. Am Freitagabend die Hiobsbotschaft: Bei einem Anästhesisten verlief der Test positiv. Seine Lebensgefährtin, die als Krankenpflegerin auf der Neonatologie, wo Neu- bzw. Frühgeborene behandelt werden, arbeitet, ist ebenfalls infiziert.

Weitere Erkrankungen sind zu befürchten. Mehr als 100 Menschen, die mit dem Mediziner Kontakt hatten, befinden sich unter Quarantäne - 33 Ärzte, 53 Pflegepersonen, 18 Patienten, drei Flugsanitäter und ein Pilot. "Der gefährlichste Ort ist das Krankenhaus", meinte Greil. Dennoch: "Wir können den vollen Betrieb uneingeschränkt aufrechterhalten." Sollte es in den kommenden Tagen durch die steigenden Fallzahlen - die Zahl der infizierten Menschen hat sich über das Wochenende mehr als verdoppelt - einen zunehmenden Bedarf an Ärzten und Pflegern geben, müsse Personal bei medizinischer Notwendigkeit auch vor Ende einer verhängten 14-tägigen Quarantäne mit adäquater Schutzeinrichtung ins Spital kommen, erklärte Greil am Sonntag.

Der Anästhesist war auf der Intensivstation mit sechs Patienten in Kontakt, die alle auf eine Station für Covid-19-Patienten verlegt wurden. Auch alle anderen Patienten, die mit dem Arzt in Kontakt waren, wurden verlegt. Sie werden vom Personal nur noch in Schutzausrüstung betreut. Auf der Neonatologie gab es Kontakt zu vier Kindern, darunter ein 600 Gramm schweres Frühgeborenes. Greil geht aber nicht davon aus, dass es zu einer Ansteckung kam. Den Eltern sei psychologische Unterstützung angeboten worden.

Der infizierte Mediziner war bis vorvergangenen Samstag in Ischgl auf Skiurlaub. Am Tag nach seiner Rückkehr leistete er einen Notarztdienst im Rettungshubschrauber. Bis Freitag hielt er sich an drei Tagen im Spital auf, wo er auch an den großen Morgenbesprechungen teilgenommen hat - dann wurde bekannt, dass sich alle Menschen, die kürzlich im Paznauntal waren, 14 Tage in Quarantäne begeben sollten. Dienstrechtliche Konsequenzen habe der Mann nicht zu befürchten, da er sich daraufhin gemeldet habe, heißt es.

Die betroffenen Räume im Landeskrankenhaus seien desinfiziert worden, sagte Michael Haybäck, der Leiter des Krisenstabs der Stadt Salzburg. "Es ist wieder alles offen." Das Parkhaus in der Rudolf-Biebl-Straße wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen. "Das exponentielle Wachstum hält immer noch an, darum sind weitere Maßnahmen notwendig", sagte der ressortzuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl. "Es wird möglicherweise noch andere Einsatzorganisationen treffen." Das Land hat mittlerweile in allen Bezirken Quarantäneunterkünfte vorbereitet. In den Internaten der landwirtschaftlichen Fachschulen sowie in den Landesberufsschülerheimen gebe es Platz für mehr als 1800 Personen.

Weitere drastische Maßnahmen kündigte auch die Bundesregierung an. Eine "Ausgangsbeschränkung" soll dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen zu Hause bleiben. Ausnahmen gibt es in drei Punkten: nicht aufschiebbare Berufswege, notwendige Besorgungen sowie Hilfeleistungen für andere Menschen.

Wobei Landeshauptmann Wilfried Haslauer noch präzisierte: "Viertens ist mir auch besonders wichtig, dass es nach wie vor die Möglichkeit gibt, spazieren zu gehen oder auch Sport im Freien auszuüben. Aber nur in Gesellschaft von Menschen, mit denen man zusammenwohnt." Für ihn sei "nicht vorstellbar, dass wir die Leute in der Wohnung sozusagen einsperren", Bewegung im Freien sei gesund.

Kontrollieren solle die Einhaltung der Maßnahmen die Polizei während des Streifendiensts. Bei Verstößen drohen Strafen bis zu 2180 Euro, bei Missachten von Betretungsverboten wie etwa von Spiel- und Sportplätzen bis zu 3600 Euro.

Die Salzburger Polizei musste bereits am Sonntagvormittag zu einem Einsatz in Wals-Siezenheim ausrücken. "Das war unterstützend für die Gesundheitsbehörde und Bewusstseinsbildung", sagte Sprecher Hans Wolfgruber. Für die Polizei laufe der normale Betrieb weiter. Er hoffte auf die Vernunft der Bürger, wies aber darauf hin, dass es die Möglichkeit gebe mit "Zwangsmaßnahmen" einzuschreiten. Wobei Festnahmen "das letzte Mittel" wären, sagt Wolfgruber.

Die Pressekonferenz zum Nachschauen:

Quelle: SN-Sendl, Apa