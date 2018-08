Salzburger Landeskliniken verbieten das Rauchen am Klinikgelände

Patienten und Besucher hätten sich nicht an das generelle Rauchverbot am Klinikgelände gehalten. Jetzt werde ein Rauchverbot verhängt - Raucher müssen künftig zwingend in die dafür vorgesehenen Raucherzonen.

Die Salzburger Landeskliniken werden an allen fünf Standorten zu "Rauchfreien Krankenhäusern". Das gab die Klinikleitung am Montag bekannt. Die SALK würden täglich mit dem Thema Rauchen konfrontiert. Zum einen sei es gesundheitsschädigend. Hunderte Patienten würden jährlich in Folge des Rauchens in den SALK behandelt. Zum anderen würden sich viele Patienten und Besucher seit Jahren nicht an das bestehende, generelle Rauchverbot am Klinikgelände halten. Geschäftsführer Paul Sungler sagt: "Wir möchten und müssen unsere Mitarbeiter, Patienten und Besucher bestmöglich vor Passivrauch schützen. Um dies zu gewährleisten, haben wir eigens überdachte Raucherplätze geschaffen. Dennoch kommt es häufig vor, dass Patienten oder Besucher vor Gebäudeeingängen rauchen, obwohl wenige Meter daneben ein Raucherplatz zur Verfügung steht. Wir haben als größte Gesundheitseinrichtung des Landes eine Vorbildwirkung auf unsere Patientinnen und Patienten sowie auf andere Gesundheitseinrichtungen und Betriebe insgesamt. Rauchen am Klinikgelände passt nicht zu dieser Vorbildfunktion!"

SALK wollen beim Rauchstopp unterstützen

Aus diesem Grund hat sich der Geschäftsführer dazu entschieden alle fünf SALK-Standorte zu "Rauchfreien Krankenhäusern" zu machen. Die Raucherzonen bleiben erhalten - Rauchern wird es aber nicht mehr gestattet, außerhalb dieser Zonen eine Zigarette anzuzünden. Ein Erster Schritt sei mit der Re-Zertifizierung zum Bronze Status "Rauchfreies Krankenhaus" des "Österreichischen Netzwerks Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen" bereits gesetzt worden. Allein das Bekenntnis zu einer Nicht-Rauchen-Politik ist Sungler und dem Team der Betrieblichen Gesundheitsförderung unter der Leitung von Prof. Niebauer jedoch zu wenig: "Wir möchten, dass sich nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch Patienten sowie Besucher an das generelle Rauchverbot am Klinikgelände halten. Wir wollen aber nicht nur verbieten, sondern beim Rauchstopp unterstützen. Dazu werden für Mitarbeiter am klinikeigenen Bildungszentrum Informationsveranstaltungen und Rauchentwöhnungskurse in Kooperation mit AVOS und den Krankenkassen kostenfrei angeboten", sagt der Geschäftsführer.



Quelle: SN