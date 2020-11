Salzburger Landeskliniken verhandeln über Kauf von zwei Millionen Schutzmasken

Die Situation im Spital ist weiter angespannt. Mit Schutzausrüstung sieht es aber deutlich besser aus als im ersten Lockdown. Und für Nachschub wird gesorgt.

In Salzburg waren am Sonntag 203 Personen aufgrund einer Covidinfektion in Spitalsbehandlung. 23 davon waren so schwer erkrankt, dass sie auf einer Intensivstation versorgt werden mussten. Auf den Normalstationen steigen die Zahlen weiterhin stark. Anfang November waren 97 Personen wegen einer Covidinfektion auf der Normalstation gelegen, jetzt sind es 180. Am Mittwoch vergangener Woche habe es allein 27 Patientenbewegungen, also Aufnahmen oder Verlegungen, gegeben, heißt es vonseiten der Salzburger Landeskliniken.

Auf den Intensivstationen ist die Entwicklung nicht so ...