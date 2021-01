Salzburger Landeskliniken wollen Digitalisierung forcieren

Im Coronajahr 2020 wurden im Gesundheitsbereich viele digitale Projekte umgesetzt. Diesen durch die Pandemie ausgelösten Digitalisierungsschub möchten die Salzburger Landeskliniken (SALK) nun in das Jahr 2021 mitnehmen und mehrere Projekte zur Digitalisierung umsetzen.

Bei der elektronischen Übermittlung von Rezepten und der Einführung von elektronischen Sprechstunden seien viele Projekte forciert worden, sagt LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP). "Seit geraumer Zeit arbeiten wir auch an der Implementierung der elektronischen Gesundheitsakte ELGA oder des elektronischen Impfpasses. Auch diese Projekte haben einen enormen Schub erfahren, den es nun zu finalisieren gilt."

An allen fünf Standorten der SALK sollen digitale Projekte umgesetzt werden. Die elektronischen Sprechstunden, die es etwa an der Uniklinik für Traumatologie schon gebe, sollen auch für andere Patienten ausgebaut werden. Das DaVinci-Robotersystem sei an der Klinik für Urologie bereits voll ausgelastet. Nun soll ein weiteres Operationsrobotersystem angeschafft werden, das an der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und später auch an der Frauenklinik zum Einsatz kommen soll.

Zudem sollen Projekte zur elektronischen Fieberkurve umgesetzt werden. Die I. Medizin arbeitet mit der PMU und der Firma Symptoma zudem an einem Projekt, bei dem mittels künstlicher Intelligenz seltene Erkrankungen schneller erkannt werden sollen. Auch soll die Website der SALK erneuert werden.

Quelle: SN