Salzburger lassen ihre Privatautos immer öfter stehen

Die Salzburgerinnen und Salzburger fahren seltener mit dem Auto als noch vor zehn Jahren. Zu diesem Schluss kommt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in seiner aktuellen Analyse.

Autoverkehr in der Salzburger Innenstadt.

Laut Statistik Austria waren die Privatautos von Salzburgs Haushalten 2021/2022 rund drei Milliarden Kilometer pro Jahr unterwegs. Statistisch gesehen sind das in Salzburg 12.210 Auto-Kilometer pro Haushalt und Jahr. Im Vergleich zur Erhebung im Zeitraum 2011/2012 sind die Salzburgerinnen und Salzburger damit um durchschnittlich 1970 Kilometer pro Haushalt und Jahr weniger mit ihren Privatautos gefahren. Laut VCÖ ist das ein österreichweiter Trend. Einzige Ausnahme ist Niederösterreich.

Im Vergleich mit anderen Bundesländern weist Salzburg den drittniedrigsten Wert auf - hinter Wien und Vorarlberg. Der Wert liege um fast 700 Kilometern unter dem Österreich-Schnitt, heißt es beim VCÖ. In Wien waren es zuletzt im Schnitt 6940 Kilometer pro Haushalt und Jahr, in Vorarlberg 12.090 Kilometer und in Tirol 12.390 Kilometer. Die meisten Kilometer weist die Statistik für das Burgenland (18.010), Niederösterreich (15.920) und Kärnten (15.860) auf. Dahinter folgen Oberösterreich (15.090) und die Steiermark (14.490 Kilometer).

VCÖ-Experte Michael Schwendinger: "Wo die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl größer ist, sinkt die Zahl der Kilometer, die mit dem Privatauto gefahren werden." Mit besseren Bahn- und Busverbindungen, einer guten Rad-Infrastruktur sowie eine kompaktere Siedlungsentwicklung statt Zersiedelung sinke die Abhängigkeit vom Auto. Wesentlich sei jetzt, das öffentliche Verkehrsangebot und die Rad-Infrastruktur weiter zu verbessern.