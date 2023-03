Salzburger Lehrbeispiel für den sensiblen Unterricht

Student der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig entwickelte anlässlich des "Tags der seltenen Erkrankungen" ein Lehrbeispiel für den Volksschulunterricht. Eine internationale Expertenjury hat das Projekt jetzt ausgezeichnet.

Manuel Preishuber, der selbst schon an der Volksschule in Höhnhart im benachbarten Oberösterreich unterrichtet, hat sich in seinem Masterstudium an der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig in der Akademiestraße kein leichtes Thema ausgesucht: "Umgang mit seltenen Erkrankungen in der Schule", hieß das Online-Seminar von Hochschulprofessorin Nicola Sommer. "Lehrer und Lehrerinnen sollen damit vorbereitet sein, mit diesem Thema im Unterricht umgehen zu können."

Ein Teil des Seminars ist ein Projekt mit der österreichischen Allianz für seltene Erkrankungen, Pro Rare ...