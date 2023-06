Salzburger Lehrer will mit seiner Hilfsbereitschaft Schulen in ganz Österreich anstecken

An der HTL Salzburg haben Sozialprojekte von Schülerinnen und Schülern für Menschen in Not seit 2007 Tradition. Diesem Beispiel folgen jetzt fünf Schulen - auch in Wien und Vorarlberg.

BILD: SN/PRIVAT Schülerinnen der HTL Salzburg bei Malerarbeiten im SOS-Kinderdorf Seekirchen. BILD: SN/PRIVAT HTL-Schüler Marc Müller bei Gartenarbeiten. BILD: SN/PRIVAT Schüler der HTL Salzburg bauten einen Gartenpavillon für das Seniorenwohnhaus Straßwalchen. Vorne v.l. : Bauamtsleiter Thomas Wörndl, Schüler Simon Buchwinkler, Seniorenhausleiterin Karin Rieger und Architekt Hans Peter Enzesberger aus der HTL Salzburg. Auf dem Gerüst Gerald Mayer (Zimmerer HTL) mit Bautechnikschülern. BILD: SN/PRIVAT Schüler der HTL Salzburg bei Pflasterarbeiten.