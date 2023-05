Salzburger ließ Hündin lange Zeit fast unversorgt in Zimmer zurück - bedingte Haft wegen Tierquälerei

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe konnte die bereits stark abgemagerte Pitbull-Hündin Lissy wieder aufpäppeln. Das Urteil für den 24-jährigen Tierquäler hält die Pfotenhilfe-Chefin für zu mild.

Pitbull-Hündin Lissy war stark abgemagert und befand sich in einem stark mit Kot und Urin verschmutzten Zimmer, als sie bei einer Kontrolle des Magistrats im Beisein des Amtstierarztes im November 2022 entdeckt wurde. Ihr Halter, ein 24-jähriger Salzburger, hatte Lissy laut Vorwurf von Staatsanwältin Sabine Krünes zumindest eine Woche lang, womöglich sogar mehrere Wochen, fast unversorgt in seiner Wohnung zurückgelassen. Am Dienstag wurde der fünf Mal wegen Gewalt- und Drogendelikten vorbestrafte Halter am Landesgericht von Richterin Bettina Maxones-Kurkowski wegen Tierquälerei zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt. Die nunmehrige Bewährungsstrafe wurde dabei als Zusatzstrafe zu einer erst im April 2023 erfolgten Verurteilung des 24-Jährigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verhängt; für die Widerstandshandlungen gegen Polizisten hatte der junge Mann bereits 15 Monate teilbedingte Haft, fünf Monate davon unbedingt, ausgefasst. Der Angeklagte nahm das Urteil an, auch die Staatsanwältin verzichtete auf Rechtsmittel - somit ist es rechtskräftig.

Der 24-jährige Angeklagte, er hat seit längerem ein erhebliches Alkohol- und Drogenproblem, muss dem Tierschutzhof Pfotenhilfe mit Sitz in Lochen (OÖ) zudem rund 1000 Euro Schadenersatz zahlen. Die Tierschützer und Tierretter dort hatten Lissy nämlich wieder aufpäppeln können.

Lissy hat jetzt ein neues Herrchen - und ist glücklich

Der Angeklagte war damals, im Spätherbst 2022, zumindest eine gute Woche nicht zu Hause und die Hündin in der Wohnung eingesperrt. Lissy wäre möglicherweise verdurstet, wenn es nicht nach einem Hinweis zur Kontrolle in der Wohnung gekommen wäre. Im Prozess hatte sich der 24-Jährige übrigens nicht geständig gezeigt. Er hatte sich damit verantwortet, dass er einen Freund damit beauftragt habe, in der zeit seiner Abwesenheit die Hündin zu füttern und mit ihr Gassi zu gehen. Der Freund bestritt dies jedoch im Zeugenstand: "Ich hatte die Hündin nie in Pflege. Ich hatte den Wohnungsschlüssel des Angeklagten früher einmal gehabt, ja - aber nicht im November, als er einige Zeit weg war."

Pfotenhilfe-Chefin zum Prozessausgang: "So ein mildes Urteil wird niemand verstehen"

Johanna Stadler, Chefin der Pfotenhilfe, freut sich, dass Lissy nach dem Aufpäppeln zu Weihnachten 2022 dann von einem anderen Halter adoptiert wurde: "Jetzt kann Lissy überall hin mitkommen und darf lange Spaziergänge machen - ein richtiges Weihnachts-Happy End." In einer Aussendung der Pfotenhilfe kritisiert Stadler allerdings das Urteil: "Bei einem Strafrahmen von bis zu zwei Jahren Haft für Tierquälerei und den erheblichen Vorstrafen hätte ich mir ein abschreckendes Urteil erwartet."