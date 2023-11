Salzburger Liga: Bramberg will am Ball bleiben - Transfers sind nur Plan B

Nach einem soliden Herbst mit viel Verletzungspech wird gefeiert.

Ziel verfehlt, dennoch zufrieden: Bramberg überwintert mit 18 Punkten an der zehnten Stelle der Salzburger Liga. Der Dritte der Vorsaison hat 20 Zähler anvisiert, insgeheim auf mehr gehofft. Doch dann schlug der Verletzungsteufel mehrfach zu. Topspieler wie Luca Ronacher, Bernhard Rammler oder David Nindl fehlten (lang). "Dementsprechend sind wir zufrieden, wie die Saison noch gelaufen ist", sagt Obmann Martin Innerhofer, der positive Erkenntnisse gewann. "Die Mannschaft hat sich mit dem Trainerteam als Einheit präsentiert. Das hat immer funktioniert. Auch die Verletzten haben mitgeholfen, waren meist auch auswärts dabei. Und jene, die auf dem Spielfeld eingesprungen sind, haben sich schnell auf dem hohen Niveau zurechtgefunden. Das ist für den Verein gut."

Um im Frühjahr nicht in Abstiegsnöte zu geraten, muss die Mannschaft effektiver werden. "Defensiv waren wir kompakt, haben wenig zugelassen, aber vorn brauchen wir zu viele Chancen", sagt Innerhofer. Am Transfermarkt will man nicht aktiv sein. "Das ist nur der Plan B." Da es im Kader aber ein paar Fragezeichen gibt, etwa auch, ob Tormann Senad Hamzic nach seiner Schulterverletzung wieder die Nummer eins sein kann, seien Wechsel auch nicht auszuschließen.

Große Hoffnungen setzt Innerhofer auf die Rückkehrer. Die Verletzungen sollten beim offiziellen Vorbereitungsstart Mitte Jänner auskuriert sein. Auch bei Langzeitpatient David Nindl sind die Prognosen erfreulich. "Er tut alles dafür, wieder dabei zu sein", sagt der TSU-Obmann, dessen Verein am Samstag den Sportlerball mit über 500 Gästen und der Band "Die Lauser" auf der Bühne veranstaltet. "Das ist noch ein richtiger Old-School-Ball."