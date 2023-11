Salzburger Liga: Bramberg punktet mit Leidenschaft

Der Salzburg-Ligist rang auch Hallein nieder und will seine kleine Erfolgsserie vor der Winterpause nicht reißen lassen.

Bramberg hat noch einmal die Kurve gekratzt in dieser schwierigen Herbstsaison in der Salzburger Liga. Nach dem verdienten 2:0-Heimerfolg über die zuvor acht Runden ungeschlagenen Halleiner halten die Oberpinzgauer nun bei sechs Spielen ohne Niederlage in Serie. Sie sind wieder ins Tabellenmittelfeld vorgestoßen und werden mit etwas mehr Ruhe in die Winterpause gehen. "Vor der Saison hätte ich mir mehr als 18 Punkte und Platz neun erwartet. Aber angesichts der vielen verletzungsbedingten Ausfälle bin ich zufrieden. Vor allem die letzten Auftritte waren positiv", erklärt Obmann Martin Innerhofer, dessen Team gegen Hallein nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit davonzog. Daniel Iacona vollendete nach einem energischen Ballgewinn, Luca Ronacher war nach einem Freistoß zur Stelle.

Die Leistung stimmt Innerhofer auch für die letzte Hinrundenpartie zuversichtlich. Am Sonntag (16 Uhr) tritt seine Mannschaft bei den heimstarken Bürmoosern an. "Sie sind aktuell nicht so souverän, auf dem Kunstrasen ist es aber schwierig", sagt der TSU-Vereinsboss. "Wenn wir wieder mit der Leidenschaft und Disziplin spielen wie zuletzt, ist aber auch in Bürmoos etwas möglich."