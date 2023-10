Salzburger Liga: Bramberg will Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller

Auf Bramberg warten nach dem gewonnenen Krisenduell gegen Adnet gleich die nächsten Sechs-Punkte-Spiele.

Bramberg kann noch siegen. Erstmals seit der Auftaktrunde der Salzburger Liga streiften die Oberpinzgauer am Sonntag wieder drei Punkte ein. Gegen Schlusslicht Adnet, das mit neun Niederlagen in Serie angereist war, galt der Heimsieg auch als Muss. "Aber angesagte Pflichtsiege sind nicht erst seit heute und nicht nur für uns besonders schwierig", sagte Brambergs Sektionsleiter Martin Innerhofer nach dem knappen 1:0-Erfolg. Taner Yildirim behielt in der Schlussphase am Elfmeterpunkt die Nerven und erzielte seinen achten Saisontreffer. "Wir haben keine Glanzleistung gezeigt, aber das Hauptziel erreicht. Und der Sieg war auch verdient, weil wir mehr Spielanteile und mehr Chancen hatten."

Bramberg bleibt zuversichtlich

Die Bramberger verbesserten sich auf den elften Rang, liegen aber nur drei Zähler vor dem ersten Abstiegsrang. Innerhofer betont: "Die Stimmung ist gut, das Team hält zusammen und die Verbindung zu den Trainern ist gut." Nun stehen zwei wichtige Duelle gegen die direkten Konkurrenten Straßwalchen, das am Sonntag (16 Uhr) zu Gast ist, und Anif an. "Um zu punkten, ist eine Leistungssteigerung nötig."