Salzburger Liga: Gegen Golling ist Kuchls Titelchance nur Nebensache

Der Spitzenreiter empfängt den Lokalrivalen mit viel Selbstvertrauen. Die Anfangsphase könnte auch im Derby kritisch werden.

Kuchl gegen Golling - das ist für beide Vereine die Mutter aller Derbys. Die vergangenen Duelle gefielen nur den Kuchlern, die seit der letzten Niederlage 2016 dem Lokalrivalen in 13 Spielen nur zwei Punkte ließen. Und auch in das Heimspiel am Samstag (14 Uhr) geht das überragende Team der Salzburger Liga als Favorit. Mit einem Sieg können Marco Hödl und Co. vorzeitig den Herbstmeistertitel fixieren.

"Das wäre ein schöner Nebeneffekt. Wir wollen aber in erster Linie Golling schlagen. Das ist das richtige Derby für uns", sagt Trainer Thomas Hofer. Seine Kicker schossen sich beim 5:1 in Puch warm. Dabei schienen sie erneut in allen Belangen überlegen - gegen den Ball, mit dem Ball und bei ruhenden Bällen. "Wir sind unberechenbar und nicht von einzelnen Spielern abhängig. Es läuft aktuell sehr gut."

Golling ist darauf eingestellt, dass die Kuchler wie auch gegen Puch früh die Entscheidung herbeiführen wollen. "Wir müssen die Anfangsphase überstehen", sagt Trainer Patrick Schöberl. Beim 3:2 gegen Thalgau beendete der Tabellenfünfte seine drei Runden andauernde Niederlagenserie. Das kommt vor den schwierigen Spielen gegen Kuchl und Seekirchen gelegen. "Mit 21 Punkten ist der Herbst jetzt schon ein Erfolg. Wir haben einfach ein gutes Team. Und die Spieler sind alle richtig heiß auf das Derby."