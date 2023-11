Salzburger Liga: Hallein fehlen noch ein paar Prozent

Vorn dabei, aber nicht weit genug: Halleins Trainer Christoph Lessacher fordert einen versöhnlichen Abschluss der Hinrunde.

Die Top 5 waren das offizielle Ziel, zumindest als Tabellenvierter werden die Halleiner in der Salzburger Liga überwintern. "Deshalb müssen wir im Großen und Ganzen zufrieden sein", sagt Cheftrainer Christoph Lessacher mit hörbarem Zähneknirschen. Denn der ehrgeizige Übungsleiter trauert nicht nur den vergebenen Chancen bei der 0:2-Niederlage zuletzt in Bramberg nach. "Wir wollten schon einen Schritt weiter sein in der Entwicklung. Es wäre mehr möglich."

Dafür müsse sein talentiertes Team aber auch in jedem Spiel die richtige Einstellung finden. "75 Prozent wie in Bramberg sind zu wenig", sagt Lessacher, der sich im abschließenden Herbstmatch am Freitagabend (19 Uhr) zu Hause gegen Straßwalchen eine Reaktion der Mannschaft erwartet. "Wir müssen das Potenzial wieder auf den Platz bringen, so wie uns das in den letzten Wochen gelungen ist. Dieses Gesicht müssen wir zeigen, um einen versöhnlichen Abschluss zu haben."

Danach wird die Hinrunde analysiert. Dass nicht nur Christoph Siller (Anif) den Verein verlassen wird, ist wahrscheinlich. Coach Lessacher sieht das gelassen: "Wir haben einen großen Kader mit viel Qualität."