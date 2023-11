Salzburger Liga: Hallein plant den nächsten Schritt

Abgänge sollen nicht aus dem Konzept bringen. Das Gerüst der Mannschaft steht, um anzugreifen.

30 Punkte nach 15 Runden lassen Hallein auf dem vierten Rang der Salzburger Liga überwintern. "Mit dem Punkteschnitt kann ich gut leben", sagt Trainer Christoph Lessacher, der sich mit seinem Team im Frühjahr in den Top 4 festsetzen will. Die Mannschaft wird dann aber ein etwas anderes Gesicht haben. Denn im großen Kader war und ist nicht jeder Kicker mit seiner Rolle zufrieden. Nach Christoph Siller (Anif), Halid Hasanovic (Friedburg), Adin Kuljic (Oberösterreich) und Eyüp Erdogan (Puch) sehen sich noch weitere Spieler nach einem Abnehmer um, etwa Elvis Ozegovic oder Sebastian Voglmaier. "Ich bin da tiefenentspannt. Wenn wer geht, füllen wir mit jungen Spielern auf. Wir werden einen guten Kader haben", sagt Halleins Coach.

Das Gerüst stehe ohnehin. Mit Marko Milic, Elvin Pargan, Markus Auer oder Adrian Vurbic hätten sich in der Hinrunde Stützen herauskristallisiert. Neben Puchs Fabian Schweiger kommt im Winter auch der Ex-Kuchler Florian Kiss dazu. "Ein super Typ und guter Fußballer", sagt Lessacher. Ab Montag bittet er wieder zur Arbeit. In einem vierwöchigen Trainingsblock soll an der Grundlagenausdauer gearbeitet werden. Nach Hallenauftritten geht es Mitte Jänner in die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Der UFC-Trainer verspricht: "Dann greifen wir richtig an."

Das Ziel der Halleiner ist gewiss, zu den Besten dieser Salzburger Liga zu zählen. "Wir haben länger als die drei Großen vor uns gebraucht, um unsere Mannschaft zu finden, haben aber trotzdem gut mitgehalten. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt setzen, indem wir konstanter werden und enger zusammenrücken."