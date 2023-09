Salzburger Liga: Hallein und Puch gehen im Gleichschritt ins Derby

Die ambitionierten Lokalrivalen sind nach wackeligem Saisonstart in der Salzburger Liga auf dem Weg nach oben. Wer hat die Nase vorn?

Die Dramaturgie vor dem Derby zwischen Hallein und Puch am Freitag, 19 Uhr, hätte nicht viel besser sein können. Die beiden Lokalrivalen kommen nach einer Schwächephase immer besser in Fahrt und gehen als Sechster und Siebter nur durch einen Punkt getrennt ins Duell in Hallein.

Nach der "besten Saisonleistung" beim Sieg gegen Anif sagte Puchs Trainer Andreas Fötschl: "Wir lassen uns von zwei Siegen in Serie nicht blenden, aber die Richtung ist nun besser." Eine Systemänderung tat dem Team gut, nicht nur Schlüsselspieler wie Sebastian Hölzl blühen auf. "Die Spieler haben gemerkt, dass Siege schöner sind als Niederlagen. Die Einstellung ist besser", betont Fötschl, der Außenseiter sein will. "Hallein ist der Favorit. Sie haben gute Qualität. Wir können aber etwas mitnehmen."

Beim Gastgeber, der in Grödig ebenfalls den zweiten vollen Erfolg in Serie feierte, hält man es ähnlich mit dem Streuen von Rosen. "Puch hat einen hervorragenden Trainer, individuelle Klasse. Das wird ein cooles Derby auf Augenhöhe", sagt Trainer Christoph Lessacher, der zuversichtlich ist. "Wir haben unseren Weg gefunden. Dieser geht nach oben und wir wollen auf dem Zug nun draufbleiben."