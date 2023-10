Salzburger Liga: Im Abstiegskampf spielt Anif auf Zeit

Der Trainerwechsel führte noch nicht zu besseren Ergebnissen in der Salzburger Liga. Der Verein will jetzt Ruhe bewahren.

Anif steckt nach einem Saisondrittel in der Salzburger Liga im Abstiegskampf fest. Daran hat der Trainerwechsel von Markus Huber zu Andreas Berktold nichts geändert. Der zweite Saisonsieg gelang danach, mehr glückte in vier Partien aber nicht. Mit sieben Zählern liegen die Anifer nach dem enttäuschenden 0:2 gegen Henndorf nur an der 14. Stelle. "Wir haben uns wieder selber geschlagen. Henndorf war cleverer", sagt Anifs Obmann Norbert Schnöll, der Berktold und seinem Team Zeit geben will. "Es geht nicht von heute auf morgen. Bis die Spieler den Spielplan und die Philosophie gut umsetzen können, dauert es. Wir probieren aktuell noch viel."

Der Kader wird sich im Winter wohl verändern. "Wir schauen uns um, intern wie extern", sagt Anifs Obmann. Die Berktold-Elf empfängt am Sonntag (16 Uhr) die zuletzt starken Siezenheimer, die als Tabellensiebter neun Punkte mehr am Konto haben. Schnöll hofft auf den Heimvorteil. "Zuhause haben wir schon gezeigt, dass wir den neuen Plan umsetzen können. Wir wollen unseren großen Platz nutzen."