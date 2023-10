Kuchl gefordert: Wer erstmals in die Westliga will, muss sich gegen starke Verfolger behaupten

Der Spitzenreiter steckte den Rückschlag gegen Seekirchen weg. Im Topspiel gegen Grödig wollen die Kuchler ein Ausrufezeichen setzen.

Kuchl ist die beste Mannschaft der Salzburger Liga. Das sagen viele Konkurrenten. Und auch die Tabelle lügt nicht: Die Elf von Thomas Hofer hat 27 von 30 möglichen Punkten erobert und führt das Feld an. Am Freitag (19 Uhr) kommt es zu Hause im Spitzenspiel gegen Grödig zum Duell mit dem ersten Verfolger, der fünf Zähler zurückliegt. Gewinnt nach Seekirchen auch Grödig beim Tabellenführer, steht ein spannendes Titelrennen bevor.

"Grödig hat eine gute Mannschaft, die bei uns sicher aggressiv und bissig auftreten wird", sagt Kuchls Sektionsleiter Christian Seidl. Dass seine Mannschaft mit Personalproblemen kämpft und vor allem im offensiven Mittelfeld wichtige Spieler wie Horst Nestaval oder Christian Kaindl vermisst, sei kein Grund zum Jammern. Man hoffe auf die Rückkehr von zuletzt erkrankten Kickern wie Seidls Sohn Manuel. Das Ziel ist klar: "Die Welt würde nicht untergehen, wenn es nicht gelingt, aber wir wollen es erstmals in die Westliga schaffen", sagt Christian Seidl, dessen Team in der Regionalliga Salzburg bereits für Furore gesorgt hat. Mit den besten Amateurteams aus Vorarlberg und Tirol konnten sich die Kuchler noch nicht messen. Der Weg in die Regionalliga West ist aber noch lang. Gegen Grödig eröffnet der Tabellenerste das zweite Saisondrittel.