Salzburger Liga: Puch will überraschen - "Am Ende zählt nur der Klassenerhalt"

Puch-Trainer Mersudin Jukic will eine Einheit formen und im Frühjahr überraschen.

Mersudin Jukic kann nach dem Ende der Spielerkarriere nicht durchatmen. Puchs neuer Chefcoach, der auch mit dem Zusammenstellen des Kaders alle Hände voll zu tun hat, steckt mitten in der Trainerausbildung. Vom ersten Teil des B-Lizenz-Kurses in Lindabrunn in der Vorwoche will der Neuling viel mitnehmen. "Es war wieder sehr interessant", sagt der langjährige Torjäger, der seine Mannschaft am 4. Dezember erstmals versammeln wird. Nach einem dreiwöchigen Trainingsblock treten die Pucher dann auch beim Hallen-Klassiker Stier an, ehe am 22. Jänner offiziell die Vorbereitung auf das Frühjahr starten wird. "Eine gute Vorbereitung wird sehr wichtig für uns", sagt der Neo-Trainer. Er gibt sich keinen Illusionen hin. "Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen. Am Ende zählt aber nur der Klassenerhalt."

Wie der Kader des Tabellenelften im neuen Jahr genau aussehen wird, ist noch nicht fixiert. Klar ist: Neben Jukic stehen zumindest auch Julian Vincetic (Ostermiething), Fabian Schweiger (Hallein), David Sandic und Nemanja Peric nicht mehr als Kicker zur Verfügung. Dafür wollen es die genesenen Kadermitglieder Raphael Kalteis, Bartu Aygün und Maximilian Grasegger wieder wissen. Jukic hofft auch auf Einsätze vom im Herbst nicht spielberechtigten Nico Mayer. Mit Verteidiger Osman Uygur (Anif) und Stürmer Eyüp Erdogan (Hallein) stehen außerdem zwei Neuverpflichtungen fest. "Wenn noch ein, zwei dazukommen, bin ich zufrieden", sagt Jukic.

Nach einer Hinrunde mit Höhen und Tiefen, wie es Puchs neuer Übungsleiter beschreibt, sei es nun wichtig, eine Gemeinschaft zu werden. "Wir müssen uns in allen Belangen verbessern und an die Leistungsgrenze gehen", sagt der seit Montag 39-Jährige. Welche Schlagzeilen er im Frühjahr gern lesen würde? "Puch überrascht immer wieder."