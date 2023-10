Salzburger Liga: Puch mischt sich in den Titelkampf ein

Die Fötschl-Elf ist gegen Spitzenreiter Kuchl klarer Außenseiter, will sich aber nicht entmutigen lassen.

Im Titelrennen der Salzburger Liga ist Puch nun als Nebendarsteller im Fokus. Vor der Winterpause fordern Stipo Colic und Co. noch die Spitzenteams Kuchl, Seekirchen und Grödig. "Ein knackiges Restprogramm. Deshalb waren die drei Punkte in Thalgau auch so wichtig", sagt Puchs Trainer Andreas Fötschl, dessen Team dank einer starken zweiten Halbzeit in Thalgau mit 2:1 die Oberhand behielt. Auf Rang fünf fehlen den neuntplatzierten Puchern nur zwei Punkte, der erste Abstiegsrang ist neun Zähler entfernt. "Wir haben uns im Tabellenmittelfeld festgesetzt."

Puch fordert Kuchl

Am Samstag (16.30 Uhr) gastiert mit Kuchl die beste Mannschaft der Liga in Puch. "Die Tabellensituation und die wöchentlichen Leistungen des Gegners sagen eh alles: Kuchl ist der klare Favorit. Wir können nur überraschen", betont Fötschl vor dem Derby, das auch das Duell der zwei erfolgreichsten Unterhaustrainer der vergangenen Jahre ist. In Puch spielten Fötschl und Kuchl-Trainer Thomas Hofer einst gemeinsam. Der gegenseitige Respekt ist groß. Gastgeber Fötschl sagt: "Wir werden uns auch gegen Kuchl nicht verstecken und mutig spielen."