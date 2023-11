Salzburger Liga: SAK will seinen Kader im Winter verstärken

Die Nonntaler sind mit der Herbstsaison nicht restlos zufrieden und wollen die Qualität in der Mannschaft nochmals anheben.

Nach einer bisher durchwachsenen Hinrunde konnte der SAK am vergangenen Freitag gegen Bürmoos einen wichtigen Heimsieg bejubeln und sich von den unteren Plätzen in der Salzburger Liga etwas absetzen. "Wir haben schon in den vergangenen Wochen immer wieder gute Leistungen gezeigt, aber wurden leider zu selten belohnt. Dieser Erfolg tut natürlich gut", betont SAK-Vorstandsmitglied Walter Larionows, dessen Sohn Jonas den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg erzielte. In der letzten Runde vor der Winterpause wartet nun am kommenden Wochenende auswärts Thalgau.

Unabhängig vom Ergebnis beim Herbst-Kehraus sind die Nonntaler nicht ganz zufrieden mit der Hinrunde. "Wir sind etwas unter den Erwartungen geblieben. Sehr zufrieden sind wir aber mit der Entwicklung von unseren jungen Spielern", betont Larionows, der sich im Winter nach dem einen oder anderen Neuzugang umsehen wird. "Wir werden uns gezielt verstärken. Nicht in der Breite, sondern mit Qualität", sagt Larionows, der sich mit seinem Team im Frühjahr schnell klar von den Abstiegsplätzen distanzieren will. Ein Platz im Mittelfeld sollte auf alle Fälle möglich sein.