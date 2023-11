Salzburger Liga: Seekirchen will es spannend machen - "Haben keinen Schwachpunkt"

Die Lapkalo-Elf punktet mit Teamgeist und schreibt Titel nicht ab.

Eine überragende Herbstsaison in der Salzburger Liga? Nicht ganz, sagt Seekirchens Trainer Mario Lapkalo. "Die hat Kuchl gespielt. Wir waren sehr, sehr gut." Dem Tabellenzweiten fehlen acht Punkte nach ganz vorn. Im Frühjahr soll der Angriff erfolgen. "Wir versuchen den Titelkampf spannend zu machen. Ein guter Start ist wichtig", sagt Lapkalo, der den Teamgeist als größte Stärke seiner Mannschaft ausmacht. Etwas fußballerische Cleverness fehle in manchen Situationen. "Einen Schwachpunkt haben wir aber nicht. Es haben sich alle gut weiterentwickelt, sowohl die jungen als auch die arrivierteren Spieler." Dass sich etwa Severin Heuberger als unumstrittene Nummer eins erwiesen hat, ist hervorzuheben. Der Kader wird sich im Winter, in dem die Kicker mehr als 20 Läufe absolvieren, kaum verändern. Ein zusätzlicher junger Offensivspieler würde Lapkalo schon ins Konzept passen. "Aber wenn wer zu uns kommen will, muss er ins SVS-Schema passen."