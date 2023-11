Salzburger Liga: Warum Anifs Neuzugänge kein Widerspruch zum Nachwuchsprojekt sein sollen

Verstärkungen für Abstiegskampf sollen auch Nachwuchsförderung dienen.

Nach einer schwachen Hinrunde in der Salzburger Liga fehlen Anif fünf Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz. "Wir können nicht zufrieden sein, sehen aber das Potenzial, um aus dem Tabellenkeller rauszukommen", sagt Obmann Norbert Schnöll. Weil er Routine und Beständigkeit vermisste, soll im Winter am Transfermarkt nachgelegt werden. Während Osman Uygur (Puch) geht, kommt Halleins Christoph Siller. Das Interesse an Hallwangs Amir Aliu ist groß. Und in der Offensive soll es zentral und außen Verstärkungen geben.

"Wir wollen vier, fünf neue Spieler", sagt der Funktionär. Den Vorwurf mancher Konkurrenten, dass man - neben anderen üblichen Verdächtigen - mit Geld um sich werfe, kann er nicht nachvollziehen. "Dann hätten wir jetzt schon mehr Spieler verpflichtet. Die haben aber andere geholt. Wir schauen ganz gezielt, um die richtigen Leute zu finden, die uns über den Sommer hinaus helfen."

Neuzugänge sollen auch nicht im Gegensatz zum Anifer "Projekt 2025" stehen. Dessen Ziel ist, vermehrt Eigengewächse in die Kampfmannschaft einzubauen. "Das Projekt steht weiter ganz oben. Wir brauchen aber erfahrene Spieler, um unsere jungen besser zu führen", sagt Schnöll, dessen Team im Frühjahr aber wohl vor allem die Mission Klassenerhalt angeht.