Golling gegen Hallein: Ziemlich beste Lokalrivalen treffen sich in der Salzburger Liga

Nach dem Sieg gegen Puch wartet das nächste brisante Derby auf Hallein. In Golling treffen sich Brüder, Freunde und viele Ex-Kollegen.

Wenn Hallein am Samstag (14 Uhr) in Golling gastiert, ist das mehr als ein Derby. Die Lokalrivalen in der Salzburger Liga haben sich in den vergangenen Monaten auch außerhalb des Spielfelds nichts geschenkt. Christoph Lessacher, der Golling in die Regionalliga geführt hatte, heuerte später in Hallein an. Ihm folgten sein Vorgänger in Golling, Philip Buck, und mehrere Kicker. Dem Ex-Club gefiel das nicht. "Das wird für mich und viele andere ein besonderes Spiel. Wir werden uns aber genauso vorbereiten wie immer", sagt Lessacher.

Seine Mannschaft feierte zuletzt gegen Puch den dritten Sieg in Serie und liegt als Tabellenfünfter nur mehr einen Punkt hinter den Gollingern, die Anif unterlagen. Dass bei den drittplatzierten Hausherren Patrick Schöberl auf der Trainerbank das Sagen hat, macht die Aufgabe noch spezieller. "Einer meiner besten Freunde", sagt Lessacher.

Schöberl hofft gegen Hallein auf eine Reaktion seines Teams. "Im Derby müssen wir wieder so als Mannschaft auftreten, wie in den ersten acht Runden vor dem Anif-Spiel. Das macht Golling aus", sagt er und fügt hinzu: "Das Spiel hat eine Vergangenheit. Es geht aber nur um Punkte."