Salzburger machte auf Abstand aufmerksam - Faustschlag ins Gesicht

Ein 63-jähriger Salzburger, der Samstagvormittag einen unbekannten Mann in einem Salzburger Supermarkt auf den Mindestabstand aufmerksam gemacht hatte, ist nach Verlassen des Geschäfts von diesem mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt worden. Der Mann erlitt eine blutende Nasenverletzung. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Der Salzburger war an der Kasse eines Supermarktes in Aigen gestanden und hatte einen unbekannten Mann auf den Mindestabstand aufmerksam gemacht. Der Unbekannte habe ihn zunächst ignoriert, folgte ihm aber nach Verlassen des Geschäftes und verletzte ihn vor der Tür. Der Täter flüchtete in Richtung Josef-Kainz-Straße/Ferdinand-Raimund-Straße. Er soll etwa 25 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß sein, trug Brille und Kopfhörer sowie eine blaue Jacke, dunkle Jeans und eine blaue Mütze.